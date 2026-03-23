Sale a la luz una demoledora radio de Stroll sobre el Aston Martin: "Es la peor mierda..."

El canadiense estalló contra el monoplaza durante la clasificación del Gran Premio de China. Su frustración, una prueba más de la terrible situación por la que atraviesa Aston.

Aston Martin es un desastre. Fernando Alonso y Lance Stroll están viviendo un absoluto calvario cada vez que se suben al monoplaza. Solo los Cadillac son más lentos que ellos. Un sufrimiento que parece que se va a repetir durante muchas carrera durante esta temporada.

Aún así, Fernando intenta ser algo optimista a la hora de hablar de la difícil situación por la que atraviesa tanto él como el equipo. El asturiano es precavido, cauto y positivo. Ha dejado caer en varias ocasiones que confía en la situación de que todo vaya a mejor.

Lance Stroll es algo más contundente. Lo demostró en la clasificación del GP de China donde dejó un mensaje demoledor a través de la radio que refleja a la perfección la gravedad del asunto y del momento por el que pasa Aston Martin.

"Este es el mayor trozo de mierda que he conducido en mi vida", aseguraba Lance en una sesión en la que no pudo superar la 'Q1'.

La situación no puede ir a peor. Sin embargo, desde Honda ya aseguraron que para el próximo GP de Japón se iban a implementar mejores en el Aston. Está por ver si la fábrica puede intentar revertir la situación o si Fernando y Lance van a tener que afrontar sufrimientos cada que que se suban al coche.