Ahora

GP China

El momento en el que Fernando Alonso soltaba el volante del Aston Martin por las vibraciones

El piloto asturiano, en las rectas del Gran Premio de China, tenía que soltar el volante por las fuertes vibraciones que había en su coche.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

El Aston Martin es una tortura para sus pilotos, para Fernando Alonso y Lance Stroll. Incluso puede ser peligroso por las vibraciones. Por eso en el Gran Premio de China se pudo ver una imagen del piloto asturiano que fue realmente preocupante. Sobre todo en las rectas.

En una imagen publicada por 'DAZN' se ve a Fernando soltando el volante en la recta más larga de China. Necesitaba soltar para que no se le durmieran las manos.

Las vibraciones eran totales. Provocando que Fernando pudiera perder sensibilidad en sus dedos.

El gran problema es el motor Honda. Es el que provoca esas vibraciones. Y de momento no hay solución. Volverán a sufrir en el Gran Premio de Japón dentro de dos semanas, en su propia casa.

Un peligro

Esas vibraciones dejaron a Fernando con medio cuerpo dormido. Así lo explicó después de la carrera: "Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies e íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando".

"Fue peor que ningún otro día del fin de semana, aunque sinceramente algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente", explicó el bicampeón de la Fórmula 1.

Las 6 de laSexta

  1. La UE se alinea con España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz pese a las presiones de Trump
  2. Los resultados en Castilla y León cambian la partida PP-Vox: así pueden desatrancar los pactos en Aragón y Extremadura
  3. Amaños en la adjudicación de contratos públicos con mordidas en efectivo: los indicios de la UCO contra los ex altos cargos de la Diputación de Almería
  4. Avanza la investigación sobre el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos: la autopsia final será clave para descubrir la hora de la muerte y la implicación de Lolo
  5. Los puntos más peligrosos de las carreteras en España: de la curva en un concejo de Asturias al tramo de una autopista de peaje de Toledo
  6. La pelea de Frank Sinatra en un hotel de Torremolinos que confirmó su odio a Franco y que no gustó nada a España