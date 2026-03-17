El momento en el que Fernando Alonso soltaba el volante del Aston Martin por las vibraciones

El piloto asturiano, en las rectas del Gran Premio de China, tenía que soltar el volante por las fuertes vibraciones que había en su coche.

El Aston Martin es una tortura para sus pilotos, para Fernando Alonso y Lance Stroll. Incluso puede ser peligroso por las vibraciones. Por eso en el Gran Premio de China se pudo ver una imagen del piloto asturiano que fue realmente preocupante. Sobre todo en las rectas.

En una imagen publicada por 'DAZN' se ve a Fernando soltando el volante en la recta más larga de China. Necesitaba soltar para que no se le durmieran las manos.

Las vibraciones eran totales. Provocando que Fernando pudiera perder sensibilidad en sus dedos.

El gran problema es el motor Honda. Es el que provoca esas vibraciones. Y de momento no hay solución. Volverán a sufrir en el Gran Premio de Japón dentro de dos semanas, en su propia casa.

Un peligro

Esas vibraciones dejaron a Fernando con medio cuerpo dormido. Así lo explicó después de la carrera: "Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies e íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando".

"Fue peor que ningún otro día del fin de semana, aunque sinceramente algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente", explicó el bicampeón de la Fórmula 1.