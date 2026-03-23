Aston Martin explica la ausencia de Adrian Newey en algunas carreras: "No ha cambiado..."

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, dice que desde el principio hubo un plan para que Adrian Newey no estuviera presente en todas las carreras de la temporada.

La ausencia de Adrian Newey en el Gran Premio de China fue muy comentada en el paddock de la Fórmula 1. Porque aunque ejerza como jefe de equipo, su trabajo es el diseño del Aston Martin. Y el que ejerció de jefe, Mike Krack, ha justificado que era una decisión ya tomada.

En palabras que recoge 'Motorsport', Krack dice que no será la única carrera en la que Newey no esté presente.

"Hay un plan sobre a qué carreras debe venir y a cuáles no, y no lo hemos cambiado", dice el jefe de pista de la escudería verde.

Defiende que no es importante dónde esté Newey y sí lo que está haciendo: "Hoy en día, con la comunicación moderna, realmente no importa dónde esté la gente".

El flujo de información sí se produjo: "Tuvimos un intercambio normal".

¿Cuál es el futuro de Newey?

Aunque algunos medios han apuntado que Aston Martin planea cambiar de jefe de equipo a corto plazo, el equipo se ha encargado de desmentirlo. Ha ratificado a Newey como jefe de equipo, además de ejercer como ingeniero líder en el diseño del monoplaza.

De cara a Japón la escudería no ha desvelado si Newey estará o no presente. Estas últimas semanas sigue trabajando en la fábrica para mejorar un chasis que se está viendo lastrado por los problemas del motor Honda.