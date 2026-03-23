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También de Stroll

Un subcampeón de la F1 no entiende las quejas de Fernando Alonso por las vibraciones

David Coulthard, expiloto de la Fórmula 1, dice que las vibraciones que sufren los pilotos de Aston Martin no son para tanto.

Fernando Alonso en el GP de ChinaFernando Alonso en el GP de ChinaAgencia EFE

Fernando Alonso y Lance Stroll están sufriendo las vibraciones del motor Honda en su Aston Martin. No pueden dar demasiadas vueltas. Fernando llegó a decir que no sentía ni las manos ni los pies. Pero hay un expiloto que no le da tanta importante. Es David Coulthard.

En el podcast 'Up to Speed', Coulthard dice que eso es algo habitual para los pilotos: "Vi el vídeo, y yo he experimentado grandes planos en los neumáticos, contrapesos de las ruedas que se sueltan, y se nota la vibración en la dirección. Es la dirección la que provoca la vibración físicamente. Nunca abandoné si era una carrera porque quieres llevarte los puntos. Si se podía hacer una parada en boxes, lo hacías".

"¿Has visto a esos chicos que trabajan en la construcción con martillos neumáticos y lo hacen durante todo el día y todos los días? No los vemos decir: 'No, no puedo. Hoy no voy a trabajar porque estar trabajando con el martillo neumático me deja las manos doloridas'", justifica el subcampeón de la Fórmula 1.

Defiende que no hay ningún problema para el piloto: "¿Se trata entonces de una cuestión de conveniencia para seguir poniendo el foco en Honda? Sospecho que la vibración es más un problema de fiabilidad que para un problema para el piloto".

Cree que Fernando no protestaría si el coche fuera competitivo: "Porque esta es mi opinión: un piloto aprendería a cantar el himno nacional al revés mientras hace malabares con motosierras si eso le diera una décima de segundo en la pista".

El asturiano ya dijo que si estuviera luchando por el título mundial no le importaría. Pero ni mucho menos es el caso. Porque el Aston Martin no está ni para terminar una carrera.

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