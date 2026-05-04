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"A mi me resultaba difícil"

'Tato' Abadía se sincera con Pedrerol en 'El Cafelito': ¿Cómo era Jesús Gil?

El exfutbolista, que militó en el Atlético de Madrid, ha recordado cómo era el entonces presidente del conjunto colchonero.

cafelito

Agustín Abadía Plana, más conocido como 'Tato' Abadía, ha sido el último invitado a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, donde ha dejado grandes titulares.

En un momento de la entrevista, el presentador le pregunta por Jesús Gil, con quien coincidió durante su etapa en el Atlético de Madrid.

¿Cómo era su relación? Según el exjugador, complicada: "Bueno, bien. A mi me resultaba difícil. Intervenía mucho".

Pedrerol también le preguntó si el presidente "señalaba", a lo que 'Tato' matizó que "nombraba" y "hacía comentarios" sobre quién debía jugar.

Con Clemente en el banquillo, Abadía recuerda su 'statu quo': "Nunca vi discutir a Clemente y a Gil. Eché de menos que el entrenador parase al presidente".

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