Sainz responde a las quejas de Lewis Hamilton por la nueva F1: "Será mucho más fácil..."

El piloto español está convencido de que los pilotos se acostumbrarán: "Lo importante es quién llega a ese punto final primero...".

Los cambios en la Fórmula 1 están desconcertando a los pilotos, que no se ponen de acuerdo. Mientras que Lewis Hamilton dice que nadie entiende las normas, Carlos Sainz matiza que en unos meses todos los pilotos van a entenderlas y la clave estará en quién llega primero a ese conocimiento.

Así lo dice en 'Marca': "Lo importante es quién llega a ese punto final primero, quién consigue integrarlo todo antes, quién consigue hacer el sistema, el motor y demás lo más intuitivo... Automático, 'driver friendly' (amigable para el piloto), como dicen los ingleses. Y bueno, ahora mismo todavía está claro que es muy pronto".

Ya ocurrió hace una década, cuando la F1 cambió al modelo híbrido: "Cuando llego al híbrido, veía Red Bull, con Renault de la época completamente perdido y, luego 3 o 4 años más tarde, todo iba perfecto. No había ni que pensar cuando conducías, entonces confío en la Fórmula 1, en sus ingenieros, en su gente para que hoy todos estemos hablando de lo complicado que es todo, pero estoy seguro que si me preguntáis otra vez dentro de justo un año todo será mucho más fácil".

La clave será probar y probar absolutamente todo: "Al final los pilotos hacemos todo lo que nos permite hacer nuestros sistemas, llega un punto que el... daremos 600 vueltas a Bahréin y no nos vamos a dejar nada por probar de lo que hacen los demás, lo que hacemos nosotros, incluso ideas nuevas a las que llegamos los pilotos teorías para poder probar, pero al final hacemos lo que nos permite la maquinaria".

"Sacaremos lo máximo de lo que nos permitan nuestros componentes, lo que sí es verdad es que podemos ser los que lideremos y los que decimos, 'creo que la dirección es esta y creo que hay que ir por ahí'. En eso es donde más estoy intentando ayuda", cierra un Carlos que al contrario de Hamilton no está asustado por estas nuevas normas del Gran Circo.