La ironía de Lance Stroll para contestar a Russell: "Cuando gane con 30 segundos de ventaja en Australia..."

El piloto de Mercedes dijo que en esta nueva F1 quizá tendrían que reducir marchas en las rectas... y que eso "no le parecía anormal".

Las nuevas normas de la Fórmula 1 siguen siendo una incógnita para equipos y pilotos. Todavía no se sabe al 100% cómo se comportarán los coches y no se descarta que se puedan quedar sin energía en plena recta, teniendo que reducir marchas. Algo que a George Russell, de Mercedes, no le llamó la atención.

Esto dijo en su momento: "Evidentemente, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de reducir marchas en las rectas en determinadas circunstancias. Probablemente será así, aunque no me parece tan anormal".

Lance Stroll le ha respondido. Y ha tirado de ironía. Porque para él ni mucho menos es normal o natural esta situación.

"Por mi parte, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo: creo que estaría bien tener motores atmosféricos que funcionaran con combustibles sintéticos, pero yo no hago las reglas, solo conduzco los coches", dice el piloto canadiense en la presentación del Aston Martin AMR26.

Y así habla de Russell: "Estoy seguro de que George, cuando gane la carrera de Australia con 30 segundos de ventaja con su Mercedes, no verá ningún inconveniente en reducir mucho la marcha en las rectas y hacer lift and coast. Quizá cambie de opinión para entonces".

Mercedes es el equipo a batir. Han sido los más sólidos y los más rápidos en la pretemporada, con más de 500 vueltas entre George Russell y Kimi Antonelli en los test privados de Barcelona.