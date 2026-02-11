La esclarecedora reflexión de Fernando Alonso sobre su futuro: ¿Es 2026 su última bala?

El piloto de Aston Martin ha señalado cuál es el factor principal que puede determinar su continuidad en la máxima categoría.

¿Es el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿de qué depende? Este fue el tema tratado en la segunda entrega de la entrevista a Fernando Alonso que se ha emitido este miércoles en 'Jugones'.

La pregunta la arrancó de la siguiente manera nuestro compañero Raúl Rojo: "Completa la siguiente frase: 'Si no gano este año el título...'".

"No pasaría nada porque empezamos el año con los pies en el suelo", replicó el bicampeón de Fórmula 1.

La puerta a seguir para nada está cerrada: "Una buena evolución y una segunda mitad de año fuerte me ilusionaría para el año siguiente".

"No, no lo veo como una última bala. Lo veo con calma, creo que la decisión de seguir un año más o no dependerá de muchos factores", ha añadido.

Y hay uno que puede ser determinante: "Si viésemos una mejora clara y una línea ascendente del equipo, con todo en la dirección correcta, creo que tienes más posibilidades de hacer un año más".