El exentrenador de Murray ve "exagerado" situar a Alcaraz y Sinner por encima de Federer o Nadal

Mark Petchey rechaza la idea de que los dos mejores tenistas del momento hayan superado al 'Big Three' y afirma que "lo que veía entonces era igual, o incluso superior".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son imbatibles. Actualmente, los dos mejores tenistas del mundo son incapaces de encontrar un rival que les impida llegar a la final de cualquier torneo. En los dos últimos años, tanto el italiano como el español se han repartido los Grand Slams, y todo apunta a que este curso será igual.

Esta problemática ya ha sido comentada por diversos analistas y extenistas o entrenadores, los cuales concuerdan en la necesidad de un tercero en discordia. El nivel de ambos es tan superior, que incluso un eminente entrenador asegura que Alcaraz y Sinner "ya están jugando a un nivel superior al de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en su mejor momento".

En concreto, se trata de Patrick Mouratoglu, entrenador de extenistas como Serena Williams o Naomi Osaka. Pese a sus declaraciones, otro preparador como Mark Petchey, reconocido por entrenar a Andy Murray, señala que dichas palabras forman parte de un "sesgo de actualidad".

"Decir que Sinner y Alcaraz son mejores que los Cuatro Grandes, a estas alturas de su carrera, me parece exagerado; simplemente se basa en la actualidad. Eso es todo. Sólo porque los ves todos los días, piensas que son los mejores jugadores porque eso es lo que veo todo el tiempo", declaró Petchey en el podcast 'The Big T'.

Por último, Mark ha calificado las palabras de Mouratoglu como un "argumento flojo", poniendo el ejemplo de la temporada de Rafa Nadal en 2005. "Habiendo visto casi todos los partidos de los Cuatro Grandes… veo jugar a Carlos y Jannik, y no me cabe duda de que lo que veía entonces era igual, o incluso superior, a lo que vemos ahora", concluyó Petchey.