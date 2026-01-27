¿Es Mercedes favorito para el Mundial de F1? Antonelli ensalza el W17

El piloto italiano se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su nuevo monoplaza en el Circuito de Barcelona-Catalunya, y ha destacado la "facilidad" para conducirlo.

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 ya son una realidad. Cada vez queda menos para que el campeonato dé comienzo y los pilotos ya están probando los nuevos monoplazas antes de llegar a Australia. A excepción de Williams, Ferrari, McLaren y Aston Martin, el resto de escuderías han rodado en pista.

Tras dar varias vueltas al Circuito de Barcelona-Catalunya, Isack Hadjar y el RB22 registraron el mejor tiempo (1:18.1), por delante de los Mercedes W17 de George Russell y Kimi Antonelli. Aun así, los pilotos de la escudería alemana han reflejado la superioridad de su motor.

"El comportamiento del coche, que era una de las grandes incógnitas, parece positivo por ahora. El equipo ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Es un proceso de aprendizaje enorme y estamos intentando afinar la unidad de potencia y el coche", ha destacado el piloto italiano, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A diferencia del resto de escuderías, Mercedes cuenta con "ventaja" debido a la compresión del motor del fabricante alemán, la cual no se ajusta al reglamento, pero ha sido aprobada por la FIA. "El objetivo más importante es completar todas las vueltas posibles", añade Antonelli.

El piloto encarrila su segunda temporada con "muchas ganas" y más preparado en comparación con los test del año pasado. Además, Kimi ha destacado la "facilidad" para conducir el nuevo monoplaza. "Requiere algo más de gestión, pero es totalmente manejable", concluye el piloto.