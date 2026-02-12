El jefe de Mercedes se teme lo peor si cambian los motores: "Estamos jodidos"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, reconoce que si la FIA cambia ahora la normativa para ellos será catastrófico.

La FIA y los equipos podrían alcanzar un acuerdo para una nueva normativa de motores que estaría ya en vigor en el Gran Premio de Australia, en el estreno del mundial. Y eso sería muy mala noticia para Mercedes, que está claramente en cabeza con respecto a su unidad de potencia.

Tanto que Toto Wolff, jefe de las flechas de plata, ha dicho públicamente que estarán "jodidos" si esto ocurre: "Necesitas los votos del órgano rector y necesitas los votos del titular de los derechos comerciales, y si deciden compartir una opinión y una agenda, entonces estás jodido".

"Estoy un poco más confundido en las últimas semanas sobre cómo hemos llegado al punto en que de repente esto se ha convertido en un tema, porque hasta el viernes pasado tenía la impresión de que las cosas no iban a cambiar", explica Wolff en plenos test de pretemporada de Bahréin.

Vuelve a denunciar esas "reuniones secretas" que dice que se están produciendo entre otros motoristas: "Creo que el tipo de 'lobby' de los otros fabricantes de motores se ha intensificado enormemente en los últimos meses. Me refiero a reuniones secretas, cartas secretas a la FIA, que obviamente a estas alturas no existe nada realmente secreto. Y eso nos ha llevado a esta situación".

Pide que todo se aclare, que se llegue a un acuerdo definitivo sobre las normas: "No existe ningún escenario en el que vayamos a demandar a nadie. En Fórmula 1, en mi opinión, es más esencial que nunca saber cuáles son las reglas, pero el ingenio en ingeniería siempre se respeta, y por eso siempre respetamos la gobernanza del deporte".

"Si la gobernanza del deporte decide cambiar las reglas, ya sea en contra de nuestra posición o a favor de nuestra posición, simplemente tenemos que aceptarlo", cierra el jefe de Mercedes.