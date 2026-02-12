Fernando Alonso: "Soy mejor piloto que Vettel, Hamilton, Verstappen y Schumacher"

El piloto de Aston Martin ha explicado en 'Jugones' por qué se ve mejor que los grandes rivales de su generación.

En la tercera entrega de la entrevista a Fernando Alonso en 'Jugones', hemos puesto al bicampeón de Fórmula 1 en una difícil tesitura.

En concreto, le hemos enumerado distintos grandes campeones y el asturiano debía decir si era mejor que ellos o no.

Con Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Michael Schumacher no ha tenido dudas: "Sí".

"Todos tienen más campeonatos que yo, por lo que es debatible quién es mejor", ha añadido el ovetense.

Sin embargo, las mismas han llegado con Ayrton Senna: "Con ese no me puedo comparar porque no he corrido con él".

¿Por qué se ve mejor? Por una cuestión de "ADN": "Si me preguntas por los de mi generación, te voy a decir que sí siempre, porque es parte del ADN del piloto".