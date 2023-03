Poco hay peor para un equipo que ver que tu piloto estrella, que el que ha luchado y ha ganado contigo el Mundial, dice que no. Que no se puede. Que da lo mismo. Que haga lo que haga no encuentra el camino. Eso es lo que le pasa a Mercedes. Lo que tiene ante sí un equipo que incluso podría perder a Lewis Hamilton. Que sabe que, si no le dan lo que deben darle, buscará a alguien que sí lo haga.

Sí, para 2024 están tranquilos. Pero más allá de ahí poco o nada saben. Poco o nada seguro hay. Y si todo es como está siendo en estos dos últimos cursos mal asunto para Mercedes. Mal asunto para un equipo que ya ha admitido que el concepto del W14 es un error.

Les ha costado, pero ya dicen lo que se veía. Ya dicen algo que han afirmado en Red Bull. Y ya saben, y Hamilton también lo sabe, que este año está perdido. Que son conscientes de que el coche que habrá en verano no será igual que el que tienen ahora. Y que la gran secuela que traerá consigo será que todas las evoluciones pensadas para ese modelo sin pontones no van a llegar.

Y a saber cómo les sale el coche con ellos, porque no podrán probarlo más que en los Libres. De momento, lo que hay es que Red Bull sigue muy por delante, que Ferrari sigue más arriba y que se les ha colado un invitado que no esperaban. Porque la realdad es la que es, y Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll, está delante.

"No confío en este coche"

Esto está minando y no precisamente poco la moral de Lewis Hamilton. Porque después de tener un coche dominante se encontró el curso pasado con uno que botaba como un conejo, y que en este 2023 no es que vaya especialmente bien.

Su mensaje puede suponer un problemón para Mercedes: "No importa lo que haga. No confió en este coche".

"No tengo conexión con él. Da igual lo que cambie o lo que no. Estoy perdido", afirmó Lewis Hamilton.

Mientras, en Ferrari esperan pacientes. Según apuntan desde Reino Unido, el inglés podría cambiar de aires y la 'Scuderia' bien podría ser su destino. No es la primera vez que hay 'tonteo' entre Lewis y los de Maranello...