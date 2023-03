"Mercedes me ha apoyado desde que tenía 13 años. Teniendo el año difícil que tuvimos en 2022, aquí sigo, y tengamos o no una temporada difícil este año, todavía estaré aquí", expresaba Lewis Hamilton sobre los rumores que le dejaban fuera de Mercedes.

Lewis Hamilton y Mercedes han empezado la temporada de 2023 de una manera poco agradable. El nivel de la escudería alemana ha provocado muchas dudas en Hamilton, tanto que la temporada pasada se quedó a 0 en cuanto victorias se refiere.

Respecto a esto, el '44' consideraba que el equipo no escuchaba sus consejos, pero Toto Wolf pedía ir todos a una y "remar en la misma dirección". Esa dirección es la de continuar juntos, y Hamilton termina contrato a finales de 2023.

Conversaciones para ampliar el camino

"Siempre he estado muy, muy relajado", decía Lewis. "No hay demora con nuestro contrato. Estoy en una posición muy afortunada, y se hará cuando estemos listos. Tengo una gran relación con Toto y Mercedes, y nos apoyamos totalmente", explicaba el siete veces Campeón del Mundo.

La primera carrera de la temporada no terminó con el resultado deseado. Fue quinto superado por Carlos Sainz."Por supuesto, desearía que pudiéramos comenzar la temporada con un gran coche, pero lo que realmente cuesta es el viaje".

Objetivo 2023

Hamilton ha sido muy crítico con todos aquellos que rumoreaban sobre marcha, e incluso con su retirada. "Al final son personas que crean rumores sin hechos", admite que eso "nunca es útil". Lewis Hamilton siendo él, una vez más. Algunos lo situaban en Ferrari como compañero de equipo de Charles Leclerc, o incluso en Aston Martin, con o sin Fernando Alonso en el otro lado del box.

Se siente confiado de cara a las 22 carreras que quedan por delante porque espera que, como equipo, puedan alcanzar un buen objetivo. "Soy un luchador y luchamos en equipo", añadía.

Esto es lo que piensa: "Me encanta el desafío de encontrar soluciones y sigo creyendo que soy capaz de poner el coche en lugares donde quizás otros no puedan, y me encanta ese reto".

Trabajo juntos

Hay un plan en marcha, seguir ganando. Y ese plan parte por renovar. "Alcanzaremos el acuerdo, a menos que suceda algo estratosférico entre Toto y yo, ¡en ese caso subiríamos al ring!", decía con humor un Lewis Hamilton emocionado con su camino en Mercedes.