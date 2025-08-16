¡Increíble! Perrone protagoniza la salvada del año: levanta la moto solo con su mano derecha

El 'poleman' de Moto3 en Austria fue el autor de una de las salvadas más increíbles de lo que van de temporada. El de KTM estaba ya en el suelo pero se apoyó con su mano derecha y consiguió evitar la caída. Tremendo.

El Gran Premio de Austria ha dejado una de las imágenes más llamativas y espectaculares de lo que va de temporada. En la Práctica 2 de Moto3 en la mañana de este sábado, Valentín Perrone, piloto de KTM, ha protagonizado la que probablemente sea la salvada del año.

El piloto de Barcelona estaba prácticamente en el suelo después de inclinarse en exceso en una curva, razón que también ha provocado la caída de Marc Márquez en la clasificación de MotoGP, pero Perrone ha conseguido poner la mano en el asfalto y haciendo fuerza ha podido recuperar el equilibrio.

Horas después, el español se ha apuntado su primera 'pole' de la temporada en la clasificación y saldrá primero en la carrera del domingo de Moto3 en el Gran Premio de Austria. Todo en un fin de semana en el que ha provocado la que sin duda es la salvada del año.