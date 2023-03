Mercedes sigue dando problemas. El bajo rendimiento mostrado por el W14 durante el Gran Premio de Bahrein es una evidencia. Lewis Hamilton cruzó línea de meta en quinta posición, pero las quejas del piloto inglés también demuestran que la escudería está por debajo de lo esperado para el primero compromiso de la temporada.

"El año pasado le dije al equipo que había problemas en mi coche", admitía. "He pilotado muchos coches en mi vida. Sé que coches necesito y cuáles no", añadía. Este monoplaza es de los segundos. "Creo realmente que se trata de un problema de rendir cuenta y asumir que algo va mal. Decir 'sí', sabes qué, no te escuchamos, no está donde tiene que estar y tenemos que trabajar".

El futuro de Hamilton vuelve a ser una incógnita. Su contrato actual está a punto de terminar y todavía no ha firmado la renovación. El anuncio se esperaba al llegar a Europa. Todo ello, podría cambiar si Ferrari está presente.

La temporada pasada, el siete veces campeón del mundo reconoció públicamente que habría sido bonito haber corrido para Ferrari en algún momento de su carrera. Se mostró aficionado a la escudería italiana y dada la situación de Mercedes, podría volver a salir a la luz esos deseos.

Simon Lazenby afirma en Sky Sport que el futuro de Hamilton para 2024 está abierto. "Está tan desesperado por ese octavo título que si Ferrari consiguiera mantenerse y fueran los más cercanos a Red Bull, iría a Ferrari antes que a Aston Martin".

Cambios en la parrilla

Ahora bien, ¿cuáles serían los movimientos para hacer esto realidad? Para que esto ocurra, uno de los dos pilotos actuales de Ferrari se tiene que quedar libre. Cualquiera puede ocupar Mercedes. La dupla Lewis Hamilton y Charles Leclerc podría ser una gran opción en Ferrari.

A Mercedes podría ir Lando Norris y ser la pareja de George Russel. Otros dos británicos para la escudería alemana. ¿Dónde iría Carlos Sainz entonces? ¿Podría volver a McLaren? Lo que está claro es que cuando una pieza caiga van a ir todas detrás.

Esta situación la hemos visto esta temporada a raíz del movimiento Sebastian Vettel, y todas las negociaciones que han venido después para cerrar la parrilla que conocemos esta temporada 2023.