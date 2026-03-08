COMIENZA EL MUNDIAL DE F1
F1 2026, en directo: Carrera del GP de Australia de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Australia de la temporada 2026 de Fórmula 1.
¡ACCIDENTE DE PIASTRI!
El australiano perdió el coche al bajar de marcha en la curva 4. Se fue directo al muro y dejó su coche destrozado. Siguen gafados los australianos en su Gran Premio de casa...
MUY BUENOS DÍAS
¡Ya está aquí el Mundial! Solo apto para madrugadores, porque el espectáculo ya está servido en Melbourne. ¡Piastri se ha estrellado en las vueltas de formación a parrilla! No podrá participar en la carrera.