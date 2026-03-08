Ahora

COMIENZA EL MUNDIAL DE F1

F1 2026, en directo: Carrera del GP de Australia de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Australia de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
GP de AustraliaGP de AustraliaGETTY

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha