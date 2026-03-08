F1 2026, en directo: Carrera del GP de Australia de Fórmula 1

El australiano perdió el coche al bajar de marcha en la curva 4. Se fue directo al muro y dejó su coche destrozado. Siguen gafados los australianos en su Gran Premio de casa...

¡Ya está aquí el Mundial! Solo apto para madrugadores, porque el espectáculo ya está servido en Melbourne. ¡Piastri se ha estrellado en las vueltas de formación a parrilla! No podrá participar en la carrera.