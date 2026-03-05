Ahora

Entrevista en 'El Cafelito'

¿Volvería Juan Carlos Ferrero a ser entrenador de Carlos Alcaraz? "En el fondo de mi corazón..."

Ferrero responde en 'El Cafelito' sobre qué decisión tomaría si Carlos le llamara para que volviera a ser su entrenador.

Ferrero

¿Volvería Juan Carlos Ferrero a ser entrenador de Carlos Alcaraz? Ha respondido en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha reconocido que sería muy difícil decir que no.

"Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en algunas películas sí que lo son. Creo que en el fondo de mi corazón no podría decir que no", dice el ahora exentrenador del tenista murciano.

Pedrerol le pregunta si le "gustaría que se lo pidiese": "Ni lo pensamos ni el uno ni el otro...".

Ya puedes escuchar la entrevista completa a Juan Carlos Ferrero en el YouTube de 'El Cafelito'.

Las 6 de laSexta

  1. España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán afirma que ha atacado un petrolero de EEUU en el Golfo e Israel bombardea Beirut y Teherán
  3. El ex líder de Vox en Murcia insiste en que llevará al partido ante la Justicia por falsedad documental: "Mi firma es personal"
  4. Hallan el cuerpo sin vida de la joven que seguía desaparecida tras colapsar la pasarela de El Bocal (Santander)
  5. Rita Maestre denuncia acoso tras filtrarse su dirección en anuncios que ofrecen sexo: "Aparecen hombres llamando a mi puerta"
  6. Demandan a Google por causar el suicido de un hombre de 36 años tras iniciar un romance con su IA