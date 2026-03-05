¿Volvería Juan Carlos Ferrero a ser entrenador de Carlos Alcaraz? "En el fondo de mi corazón..."

Ferrero responde en 'El Cafelito' sobre qué decisión tomaría si Carlos le llamara para que volviera a ser su entrenador.

¿Volvería Juan Carlos Ferrero a ser entrenador de Carlos Alcaraz? Ha respondido en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha reconocido que sería muy difícil decir que no.

"Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en algunas películas sí que lo son. Creo que en el fondo de mi corazón no podría decir que no", dice el ahora exentrenador del tenista murciano.

Pedrerol le pregunta si le "gustaría que se lo pidiese": "Ni lo pensamos ni el uno ni el otro...".

