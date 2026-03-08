'Rajada' de Alonso contra Honda tras abandonar en el GP de Australia: "Piensan que se ha reducido..."

El asturiano hace referencia al comunicado que lanzó la fábrica después de la clasificación y responde de manera contundente a ciertas afirmaciones con las que no termina de estar de acuerdo.

Fernando Alonso ha vivido un Gran Premio de Australia para olvidar. Cómo estaba previsto, el asturiano ha tenido que abandonar al comienzo de la carrera debido a la falta de piezas y la poca fiabilidad del Aston Martin.

Todo en una semana en la que la tensión con Honda, fabricante del motor, ha sido tremenda. Tanto Fernando como Adrian Newey, jefe de la escudería, no han dudado en 'atizar' a la marca japonesa por el bajo rendimiento del motor.

Tras la clasificación, en la que Alonso firmó el decimo séptimo mejor puesto, Honda emitió un comunicado en el que aseguraba que "iban en la dirección correcta" y que las vibraciones, uno de los principales problemas del Aston, se estaban viendo reducidas.

Después de la carrera celebrada en Albert Park, Alonso no ha dudado en contradecir al fabricante: "Las vibraciones son similares a Baréin, no es la mejor sensación. Honda piensa que las vibraciones se han reducido con algunas de las modificaciones, pero no pasa lo mismo en el chasis".

"Se ha aislado la batería de una manera diferente, pero aun así lo hacemos lo mejor que podemos con el máximo de vueltas que podemos para ayudar al equipo. En China no será diferente, viene otro fin. de semana duro. Todavía no hemos optimizado el chasis por la falta de kilómetros", asegura Fernando en declaraciones para 'As'.