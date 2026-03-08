Se interrumpe el Getafe-Betis por un enfrentamiento entre ultras en pleno partido

Aficionados ultras del cuadro azulón y del cuadro bético comenzaron a enfrentarse nada más empezar el partido. La policía tuvo que intervenir para evitar que la pelea fuera a mayores.

Episodio lamentable el que se ha vivido en el Coliseum. Ultras de Getafe y Betis han iniciado una pelea llegado el minuto siete que ha obligado a parar el partido. Según ha podido saber 'laSexta Deportes', el origen del altercado es la no disponibilidad de entradas en la zona visitante.

Esto ha provocado que algunos de los aficionados béticos desplazados hayan comprado entradas en zona local provocando cercanía entre ultras del Getafe y del Betis que ha terminado traduciéndose en un episodio lamentable.

La Policía ha tenido que intervenir para evitar que la pelea fuera a más. De hecho, incluso algunos jugadores del Getafe se han acercado a la zona de la grada de animación para calmar a los ultras del cuadro local.

Los altercados se han producido en ambos fondos y los agentes han terminado revisando el método de acceso de algunos aficionados. Todo en un nuevo vergonzoso episodio en nuestro fútbol protagonizado por ultras.