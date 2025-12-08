El jefe de Red Bull señala directamente a Tsunoda: "Dos McLaren contra Verstappen…"

Helmut Marko, asesor de Red Bull, insistió en que Max estaba solo y no tenía a nadie a su lado para luchar contra Lando Norris y Oscar Piastri.

Max Verstappen ha luchado solo. Él contra Lando Norris y Oscar Piastri, los dos McLaren. Durante todo el mundial de Fórmula 1 no ha tenido ninguna ayuda ni de Liam Lawson primero ni de Yuki Tsunoda en el tramo final del campeonato. Y en Red Bull han señalado al japonés por lo que hizo, o mejor lo que no hizo, en Abu Dhabi.

En 'Sky Sports', Helmut Marko analizó la prueba: "Nuestra esperanza de que Ferrari y Mercedes se metieran adelante, lamentablemente, no se cumplió. Y eso dejó clara la situación inicial. Un Red Bull contra dos McLaren fuertes fue, al final, el elemento decisivo en la pérdida del campeonato. Tsunoda lo intentó, pero se pasó de la raya".

Cree el jefe de Red Bull que otra estrategia tampoco habría cambiado nada: "Piastri habría sido el gran ganador porque había salido con neumáticos duros. Y siempre hay que tener en cuenta un coche de seguridad. El riesgo era demasiado grande".

"Además, con la velocidad que tenían Leclerc y Russell... no habría servido de nada", detalla Marko.

En Red Bull tienen la conciencia tranquila: "Nosotros hicimos todo lo posible, pero no pudo ser".

"Todos estaban motivados hasta la médula, sin sentir el estrés que experimentamos en 2021", dice recordando el título que le arrebataron a Lewis Hamilton en la última vuelta de la última carrera de aquel mundial.

Marko cree que si Max hubiera contado con ayuda, la historia podría haber sido diferente. Pero fueron los dos McLaren contra un Verstappen que a pesar de no salir campeón ha completado una de las mejores temporadas de toda su vida.