El análisis de Jaime Alguersuari sobre el nuevo cargo de Adrian Newey en Aston Martin

El expiloto de Fórmula 1 ha explicado en 'Jugones' que "solo es positivo" que "le den esta responsabilidad" al ex de Red Bull.

"Han hecho los deberes como deben"

Aston Martin anunció este lunes que el 9 de febrero de 2026 mostrarán al mundo el AMR26, el primer monoplaza diseñado por AdrianNewey para la escudería de Silverstone.

Los entresijos del nuevo reglamento aún son una incógnita y desde el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll confían en que el ingeniero más laureado de la historia dé con la tecla.

De hecho, tal es su responsabilidad que Lawrence Stroll, el dueño del equipo, le ha nombrado 'team principal' de la escudería.

Y este 'ascenso', según Jaime Alguersuari, es una gran noticia: "Que le den esta responsabilidad a AdrianNeweysolo es positivo".

"Es de la Fórmula 1 moderna, el que mejor entiende el coche", ha explicado el expiloto de F1 en declaraciones a 'Jugones'.

"Han hecho los deberes como deben para tratar de buscar esa victoria", ha zanjado Alguersuari.