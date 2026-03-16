Ferrari da vía libre a una lucha entre Hamilton y Leclerc pese al temor en Australia: "Tuve miedo"

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, afirma que no intervendrá en las disputas entre sus pilotos siempre y cuando no haya colisiones y no complique la lucha con Mercedes por el Mundial.

Ferrari ha vuelto a la senda del bien. Después del nefasto Mundial de 2025 en el que Lewis Hamilton no consiguió ningún podio y su compañero, Charles Leclerc, no obtuvo ninguna victoria, los italianos han hecho los deberes, y en el GP de China lo han demostrado.

El británico logró redimirse este pasado domingo sellando un tercer puesto que le supo a gloria, mientras que Leclerc acabó cuarto, pero bastante satisfecho por la lucha con su compañero. "¡Fue muy divertido! No suelo estar tan contento después de terminar cuarto", confesó el monegasco tras la carrera.

Otro de los de Maranello que se mostró contento con la posición de los pilotos fue Fred Vasseur, jefe de Ferrari. El ingeniero francés admitió nada más concluir el 'Grand Prix' que dejará que ambos luchen libremente por el título siempre que no haya colisiones entre ellos.

"Son unos profesionales consumados, no harán ninguna tontería. Y saben perfectamente lo que esperamos de ellos. Para ser honesto, tuve miedo por momentos. Sé que lo tienen todo bajo control, pero siempre puede ocurrir algo en el peor momento posible", declaró Vasseur en 'Speedweek', en alusión a la contienda que disputarán este año.

Por último, el francés asegura que desde Ferrari no darán la orden de mantener posiciones en carrera de cara a la clasificación dando prioridad a uno sobre el otro. "No sería bueno para el espíritu de equipo sofocar cada riesgo y congelar las posiciones. El sábado dejé claro que ambos pilotos son profesionales y esperaba que se comportaran como tales, y así lo hicieron", concluyó el ingeniero.

Pelea limpia y distancia con Mercedes

El éxito de Ferrari fue eclipsado por la victoria de Kimi Antonelli y el doblete de Mercedes con George Russell en segunda posición. China fue escenario de otra batalla entre los alemanes y los italianos, en la que los de las aspas plateadas volvieron a imponer la ventaja de su motor.

"El Gran Premio demostró que, cuando nos vemos envueltos en batallas con Mercedes, podemos mantener el ritmo durante un tiempo. Pero cuando a los Mercedes se les permite conducir con libertad, son más rápidos por ese margen mencionado anteriormente", añadió Vasseur.

A su vez, la disputa entre Hamilton y Leclerc complicó el hecho de que los de Maranello pudieran alcanzar a Mercedes, tal y como admitió el monegasco. "Sigo creyendo que Lewis y yo sacamos el máximo provecho. La diferencia es grande, lo cual obviamente es un poco decepcionante, pero disfruté mucho luchando con Lewis", admitió Leclerc.

"Obviamente perdimos algo de tiempo luchando, que probablemente sea la razón por la que la diferencia fue un poco mayor de lo que pensábamos. Pero decidimos al menos luchar por el podio, y eso afectó al tiempo de carrera", sentenció el piloto de Ferrari.