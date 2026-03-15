BATALLA FERRARI VS MERCEDES
F1 2026, en directo: Carrera del GP de China de Fórmula 1
Sigue en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de China de la temporada 2026 de Fórmula 1.
VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba. Antonelli defenderá la pole más joven de la historia. Atención a la salida de los Ferrari. McLaren no está. Los dos Red Bull, con ruedas blandas.
¡PIASTRI, AL PIT!
¡Otro más! Desastre de McLaren. Otro más con problemas y saldrá desde el Pit Lane. Cuatro coches ya lo harán desde allí...
CINCO MINUTOS...
Todo preparado en China. 5 minutos para que comience el Gran Premio.
¿OPORTUNIDAD PARA LOS ESPAÑOLES?
Son varios los coches con problemas que saldrán desde el Pit. Por ahora, dos seguro. Sainz adelanta dos posiciones y será 14º después de que se apague el semáforo. Veremos si los ritmos son competitivos.
Y CUIDADO CON RUSSELL
Están sus mecánicos intentando arreglar su alerón delantero. Más problemas en parrilla. 15 minutos para arrancar.
UN AUDI, AL PIT
Otro más con problemas... El Audi de Bortoleto se va al Pit Lane. No sabemos qué problemas tienen, pero saldrán desde ahí.
PROBLEMAS PARA VERSTAPPEN
Le están arreglando el alerón trasero al neerlandés. Algo han debido de detectar. Veremos qué ocurre.
FERRARI, UN PELIGRO
Sobre todo para Mercedes. Los italianos tienen opciones de colocarse primero y segundo en la salida. Con las arrancadas estelares de los de Maranello, no sería descabellado ver un doblete rojo al término de la primera vuelta.
NORRIS NO SALE EN PARRILLA
Algún problema tiene el británico, que no ha podido salir a dar las vueltas a parrilla y saldrá desde el Pit Lane, si sale...
MUY BUENOS DÍAS
Llega la hora del día grande del fin de semana. Turno del Gran Premio de China. Todo listo ys en Shanghái, aunque hay alguna sorpresa...