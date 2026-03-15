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F1 2026, en directo: Carrera del GP de China de Fórmula 1

Sigue en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de China de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Carrera sprint del GP de China de Fórmula 1Carrera sprint del GP de China de Fórmula 1Agencia EFE

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