Un ex de Ferrari se rinde ante Alonso: "Fernando era una máquina, se parece mucho a Verstappen"

El exingeniero de Felipe Massa compartió equipo varios años con el asturiano en Maranello, lo que le permitió conocerle y advertir su personalidad y métodos de trabajo.

Está claro que Fernando Alonso es una de las figuras más respetadas de toda la parrilla de Fórmula 1. Su habilidad y rendimiento a lo largo de su longeva trayectoria en la competición le han hecho ganarse la admiración de muchos aficionados al deporte y también de grandes figuras que han trabajado con él.

Rob Smedley, quien fuera ingeniero en Ferrari de Felipe Massa, ha comentado cómo fue compartir taller con el bicampeón mundial. Especialmente desde el punto de vista de la rivalidad con el brasileño, pero el británico también se atreve con una comparación de alto nivel.

"Fernando era una máquina. En ese momento, era como tener a Max (Verstappen) en el coche. Es un piloto al que, una vez más, le tengo un enorme respeto. Como competidor, se parece mucho a Max. Lo da todo cada día. Nunca se toma un día libre", asegura Smedley.

También comentó el aterrizaje del ex de McLaren en Maranello, tras conseguir dos campeonatos mundiales: "Al llegar a un entorno diferente con un competidor muy fuerte, creo que es donde la psicología jugó en contra de Felipe. Así que estás totalmente centrado en tu misión de ganar, para que Fernando Alonso gane la carrera. Fernando llega a cada fin de semana de carreras concentrado al 100% en esa misión y está centrado al 100% en el premio máximo también, el Mundial".

Para concluir su entrevista en el pódcast 'High Performance', Smedley se centró en la personalidad de Fernando, su fortaleza como piloto: "Tienes una confianza desmesurada. No es arrogancia, es confianza, porque se basa en hechos, no es algo superficial. Simplemente eres muy, muy bueno en tu trabajo. En ese momento, se trataba sobre todo de vencer a Sebastián (Vettel) y a los Red Bull, pero también incluía a todos los demás".

Una personalidad única que sin duda ha sido clave en la carrera de Alonso y que continúa siendo esencial para que el asturiano siga con hambre de competir. Será uno de los factores más determinantes en el 2026 que disputará de la mano de Aston Martin.