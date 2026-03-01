Irán, dividida: la población toma las calles entre celebraciones y lloros por la muerte del líder supremo Jamenei

Los detalles El fallecimiento del líder iraní, que llevaba casi 40 años en el poder, marca un punto de inflexión en la historia reciente del país. Por la noche, muchos celebraron con cánticos, aunque otros han decidido salir protestar por el asesinato.

El 28 de febrero se convirtió en un día histórico para Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel y la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Su fallecimiento, resultado de los bombardeos, provocó celebraciones en Teherán y otras ciudades, marcando el fin de una era de represión política. Sin embargo, la incertidumbre política persiste. En Pakistán, al menos 10 personas murieron en Karachi durante protestas frente al consulado de EE.UU., en respuesta a la operación contra Jamenei. La Policía usó gases lacrimógenos y porras para dispersar a los manifestantes que condenaban el ataque.

Este sábado se convirtió en una jornada histórica para Irán, un 28 de febrero que marcaría un antes y un después en el país tras la oleada de ataques por parte de Estados Unidos e Israel al territorio y su posterior respuesta. Eso sí, pese a que cientos de personas fallecieron tras los bombardeos, miles de personas han salido a las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes durante la noche para celebrar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que falleció en uno de los ataques. Otros muchos, partidarios del Gobierno, lloraron su pérdida culpando a EEUU e Israel de asesinato.

El fallecimiento de Jamenei, que llevaba casi 40 años frente del poder en la República Islámica, marca un punto de inflexión en la historia reciente del país. Para una parte significativa de la población, especialmente críticos del régimen, la noticia fue recibida como el final de una era marcada por la represión política y el control de sus libertades. No obstante, el temor a una nueva escalada militar ensombreció parte de las celebraciones.

En varios barrios de Teherán se registraron escenas de júbilo y grupos de hombres y mujeres se congregaron en las calles entre música y fuegos artificiales. Asimismo, desde ventanas y balcones, algunos vecinos coreaban consignas como "Libertad, libertad", tal y como adelanta 'The New York Times'.

Una mujer de 53 años, residente en la capital, explicó al medio americano que al conocer la noticia gritó de alegría y salió a la calle junto a su familia para abrazarse con los vecinos. Según su testimonio, hace apenas un mes había participado en protestas contra el Gobierno y fue reprimida por las fuerzas de seguridad.

La ausencia visible de partidarios del líder supremo también llamó la atención en algunas zonas. Jamenei no solo era la máxima autoridad política del país, sino también una figura religiosa venerada por sus seguidores más fieles.

El peso de la represión

Durante su mandato, el líder supremo tuvo la última palabra en las decisiones clave del Estado, incluida la respuesta a las movilizaciones populares. En enero, ordenó el uso de fuerza letal contra manifestantes, en una represión que, según organizaciones de derechos humanos, dejó miles de muertos.

Para las familias que perdieron a seres queridos durante los años de gobierno de Jamenei, la noticia tuvo un carácter profundamente simbólico. Algunos expresaron en redes sociales mensajes de alivio y esperanza, entre ellos, un médico que perdió a sus dos hijos en 2020, cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria derribó por error un avión comercial, compartió fotografías de los jóvenes acompañadas de un mensaje que evocaba la llegada de una nueva etapa.

Partidarios del Gobierno lloran la muerte de Jamenei.

Eso sí, las celebraciones no se limitaron a la capital. En Abdanan, en el oeste del país, jóvenes recorrieron las calles haciendo señales de victoria desde los coches y en Shiraz e Isfahán cientos de personas aparecieron aplaudiendo, silbando y ondeando telas blancas.

La reacción se extendió más allá de las fronteras iraníes y en ciudades europeas y estadounidenses se improvisaron celebraciones y protestas donde algunos brindaron y otros rompieron a llorar tras conocer la noticia. Pese a la euforia en algunas zonas, el escenario político sigue siendo incierto ya que no está claro si se abrirá un proceso de transición hacia un nuevo sistema de Gobierno o si el poder quedará en manos de sucesores.

Cuando los medios se hicieron eco de la noticia, no tardaron en anunciarlo a la ciudadanía e incluso algunos de los presentadores llegaron a emocionarse a la hora de contar lo sucedido. Uno de los momentos que más han trascendido es el de un presentador en un programa de la televisión iraní que informó del fallecimiento de Jamenei entre lágrimas. Por su parte, el Gobierno iraní ha anunciado 40 días de luto y una semana de vacaciones para conmemorar la muerte del líder Supremo.

Varios muertos en Pakistán tras las protestas

Al menos 10 personas han fallecido y varias resultaron heridas en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, tras estallar violentos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que intentaba protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní.

"Diez personas han muerto y varias más están heridas en enfrentamientos con la Policía. Los choques estallaron frente al consulado de EEUU cuando cientos de personas de la comunidad chií comenzaron a enfrentarse con los agentes", confirmó a EFE Azeem Khan, portavoz del servicio de ambulancias y rescate Fundación Edhi.

Khan detalló además que "los cadáveres ya han sido trasladados al Hospital Civil de Karachi". La tragedia se desencadenó cuando la enardecida multitud intentó romper el perímetro de seguridad para asaltar el recinto diplomático en protesta por la operación conjunta de fuerzas estadounidenses e israelíes en Irán.

Según fuentes policiales, las fuerzas de seguridad y los cuerpos paramilitares tuvieron que emplear gases lacrimógenos y cargas con porras en un intento por dispersar a los manifestantes, que portaban retratos del clérigo iraní de 86 años y coreaban consignas contra Washington y Tel Aviv.

