Una familia viviendo en una habitación, el ejemplo del problema de la vivienda: "Mi sueldo no da para pagar un piso"

Dayanis vive con su hija en la habitación de un piso que tienen que compartir con otra familia. No puede hacer frente a un alquiler ella sola. Es una situación desesperante en medio de esta crisis insoportable de la vivienda, que tiene un impacto devastador también entre los más pequeños.

De hecho, confiesa que directamente su búsqueda iba por una habitación: "Mi sueldo no da para pagar un piso". Una muy complicada teniendo en cuenta de que va acompañada de su hija, lo cual le ha cerrado muchas puertas: "Descartado automáticamente. Sin ni siquiera ver la habitación".

Porque la crisis de vivienda impacta también en los más vulnerables, los niños: "Me escuchaba cuando me decían menores no. Entonces ella me decía 'no encuentras habitación por mi culpa'".

Un sentimiento, dicen los expertos, totalmente justificado y la mejor solución es explicarles qué está ocurriendo. "Porque se preguntan qué esta pasando. Si un niño puede hacer la pregunta necesita la respuesta. Tiene que ser partícipe. Si le dejo al margen no tiene espacio en el que expresarse", comenta Guillermo Fouce, presidente de 'psicólogos Sin Fronteras'.

Según un estudio de UNICEF, el precio de la vivienda aumenta en casi 10 puntos la pobreza infantil. En España, más de un 9% de la población vive en condiciones de hacinamiento. Muchas veces impulsado por situaciones como esta, habitaciones en las que ya no vive una persona o una pareja si no familias enteras.

"El hacinamiento es la respuesta normal a tener vivienda. Viviendas que se comparten, espacios que se comparten...", apunta Fouce. Por eso, familias como la de Dayanis, aunque estén bien, siguen buscando alternativas: "Tu te acoplas a lo que sea, pero sobre todo darle a ella su privacidad, intimidad...".

Una intimidad que se puede perder cuando la única opción es que tu familia comparta casa con otra familia.

