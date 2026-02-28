El PP, entre la espada y la pared con Vox: de un tono conciliador para pactar en Aragón y Extremadura a plantarles cara en plena campaña en Castilla y León

Los detalles Esta dualidad está encargada por el propio líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, quien en varios actos ha cargado contra la formación de Santiago Abascal mientras que también afirmaba que tenía conversaciones constructivas con él sobre un pacto en las dos comunidades autónomas donde ya se han celebrado los comicios.

El Partido Popular (PP) presenta una dualidad en su relación con Vox, mostrando una cara confrontadora durante las campañas, como en Castilla y León, y otra conciliadora al intentar formar gobiernos en Aragón y Extremadura. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica a Vox en actos de campaña, mientras Alfonso Fernández Mañueco defiende el papel del PP en el campo, a pesar de las críticas de Santiago Abascal sobre el acuerdo de Mercosur. Aunque la confrontación es evidente en Castilla y León, el PP busca acuerdos de gobierno con Vox, relativizando incluso sus propios límites para pactar. En Andalucía, Juanma Moreno advierte que Vox no puede sobrerrepresentarse en el gobierno.

El Partido Popular tiene dos caras con Vox. Una confrontadora, la que adoptan en campaña y que se está viendo en Castilla y León, y otra conciliadora, la que están utilizando para llegar a un acuerdo que conforme gobierno tanto en Aragón como en Extremadura.

Y el primero que encarna esta situación es el propio Alberto Núñez Feijóo, que en los actos de campaña castellanoleoneses planta cara a la ultraderecha: "No vamos a aceptar lecciones de los que nunca han gobernado en ningún sitio y cuando gobernaron se fueron. ¡Hombre ya está bien!".

Lecciones que no aceptan, por ejemplo, en el campo. Alfonso Fernández Mañueco, candidato 'popular', afirma que el PP es el "partido del campo", pero precisamente lo hace después de que Ursula von der Leyen, del PP europeo, firmara ese acuerdo con Mercosur para el sector primario que tan poco ha gustado en Vox. "El PP de Von der Leyen ha consumado su crimen contra el campo español", afirmaba esta semana Santiago Abascal.

En Castilla y León se muestra perfectamente esa batalla encarnizada por los votos. Del "verdadero voto útil es el de Vox" de Abascal al "Castilla y León no va a apostar por aquellos que no solucionan nada casi ni en su casa" de Feijóo.

No obstante, el tono es mucho más conciliador para poder llegar a un acuerdo de gobierno allí donde se han celebrado ya los comicios hasta el punto de relativizar incluso el documento marco con los límites que se han puesto para pactar. "Ese documento no es para Vox", decía Feijóo.

Los de Santiago Abascal confían en imponer sus medidas, pero desde Andalucía, donde serán los siguientes en votar, Juanma Moreno asegura que los de la ultraderecha "pueden influir, pero no pueden imponer ni estar sobrerrepresentando en un gobierno" asegurando que supone desnaturalizar la voluntad de los ciudadanos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.