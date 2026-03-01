La llamativa reflexión de Márquez tras su abandono en el GP de Tailandia: "Me siento afortunado..."

El de Cervera ha comentado sus sensaciones acerca del problema que ha sufrido su Ducati en el momento más clave de la carrera, cuando Marc peleaba por el podio.

No ha comenzado de la mejor manera la temporada 2026 de Marc Márquez. La polémica penalización sufrida en la 'sprint' del sábado le costó el primer puesto y, por lo tanto, tres puntos y el domingo durante la carrera, su fortuna ha sido aún peor.

"Ha pasado una de las cosas más inusuales", comentaba el catalán para 'DAZN' tras la prueba, refiriéndose al problema que ha sufrido con la moto justo en el momento en el que "realmente estaba atacando".

El de Cervera veía como su neumático trasero pinchaba obligándole a abandonar el circuito. "No sé qué ha pasado", reconocía e incluso aclaraba que cree haber tenido un punto de suerte: "Me siento afortunado de no salir volando. Porque ha explotado todo".

Fue en una curva, al pisar el piano: "En esa curva incluso en los test hemos saltado muchos pilotos fuera y no había pasado nunca nada, incluso yo porque es una curva típica que cometes un pequeño error y no pasa nada".

"Sobre todo tienes que vigilar en estos dobles pianos al entrar a pista que es donde normalmente saltas fuerte, pero al salir no había pasado nunca que explotara la rueda". Ocurrió cuando luchaba por la tercera plaza con Pedro Acosta y Jorge Martín.

Además ocurrió en un momento crítico, a falta de diez vueltas, justo cuando comenzaba "el plan" de ataque de Márquez: "Gestionarme físicamente, gestionar neumáticos. En la curva cuatro he decidido ir por la parte segura, digo: 'me voy fuera y volveré a entrar aunque pierda tiempo', pero bueno hoy la suerte no está de nuestra parte". Estas son las sensaciones de Marc tras un GP de Tailandia en el que las Aprilia le han mandado un mensaje muy claro, dominando lo más alto de la clasificación.