'Los domingos', la gran triunfadora de unos Goya en los que 'Sirat' consigue seis premios técnicos

Los detalles La película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa se ha alzado con el Goya a mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Además, Patricia López Arnáiz ha sido galardonada como mejor actriz protagonista y Nagore Aramburu como mejor actriz de reparto.

La triunfadora de la 40 edición de los Goya ha sido 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del premio a mejor película, mejor dirección y guion original, mientras que 'Sirat', de Oliver Laxe, se ha llevado seis premios de carácter técnico.

En una gala en la que Susan Sarandon ha sido galardonada con el Goya Internacional, la película de la realizadora vasca, la cuarta mujer en llevarse el premio a mejor dirección, se ha llevado, además, los premios de mejor actriz protagonista para Patricia López Arnáiz y de mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu, por lo que se ha hecho finalmente con cinco de los 13 premios a los que optaba.

Por su parte, la cinta de Oliver Laxe sobre un padre que busca a su hija en las raves de Marruecos, candidata además a dos Oscar, se va con seis de los 11 Goyas a los que aspiraba: mejor música original (Kangding Ray); sonido (las también candidatas al premio de Hollywood Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas); dirección de producción (Oriol Maymó); fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); y dirección de arte (Laia Ateca).

José Ramón Soroiz, Goya a mejor actor por 'Maspalomas'

Además, el premio a mejor actor protagonista ha sido para José Ramón Soroiz por su papel en 'Maspalomas', donde se mete en la piel de un hombre que debe volver al armario al entrar en una residencia de ancianos, una elección que se daba como la más probable, al igual que la de López Arnáiz.

Por su parte, 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, se ha alzado con el premio a mejor guion adaptado a partir de la comedia teatral de José Luis Alonso de Santos sobre un grupo de presos republicanos que se ven obligados a preparar una cena para Franco y sus generales en plena posguerra. Asimismo, también ha conseguido el de mejor diseño de vestuario.

'Sorda' consigue tres premios

La quinta candidata a mejor película, además de las mencionadas, era 'Sorda', que se ha llevado otros tres Goyas: mejor dirección novel para Eva Libertad, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y actriz revelación para la hermana de la directora, Miriam Garlo, primera actriz sorda en lograr este galardón en España.

Además, el cineasta catalán Albert Serra ha ganado su primer Goya por el mejor documental con la cinta 'Tardes de soledad', en la que retrata la vida íntima y profesional del torero Andrés Roca Rey, y se lo ha arrebatado a 'Flores para Antonio', que sí ha conseguido premio a la mejor canción, recogido por Alba Flores.

El de mejor actor revelación ha sido para el joven Toni Fernández Gabarre por su papel en 'Ciudad sin sueño', que retrata la dura realidad del barrio marginal de la Cañada Real de Madrid, en tanto que 'El cautivo' de Alejandro Amenábar ha ganado el Goya al mejor maquillaje y peluquería y 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, ha conseguido el de mejores efectos especiales.

En estos premios, 'Valor sentimental', de Joachim Trier, ha conseguido el premio a mejor película europea -otro de los nominados, el iraní Jafar Panahi, estaba presente en la gala- mientras que 'Belén', de Dolores Fonzi ha obtenido el premio a mejor película iberoamericana. Además, 'Decorado', de Alberto Vázquez, se ha llevado el de mejor película de animación.

Cuatro décadas de cine español

La gala del 40 aniversario de los premios ha sido una reivindicación de cuatro décadas de cine español en la que han destacado por su emoción las intervenciones de Susan Sarandon, Goya Internacional, y Gonzalo Suárez, Goya de Honor, quien ha asegurado que las películas son el "último reducto con el que podemos soñar despiertos".

Durante la velada celebrada en el Auditorio del Centro de Convenciones de Barcelona -ciudad a la que han vuelto estos premios 26 años después- se ha recordado con vídeos a actores míticos como Alfredo Landa recogiendo uno de sus tres premios Goya, así como películas premiadas en otras ediciones.

La primera fue 'El viaje a ninguna parte', de Fernando Fernán Gómez, un viaje, según ha recordado el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, de 81 años, que "ha sobrepasado su incierto destino y sigue adelante con paso firme y seguro". Él mismo estuvo involucrado en aquella primera gala de 1987, ha relatado, como director del ICAA y este sábado se ha dirigido por última vez en su actual mandato -acaba en junio- como presidente de la Academia a los más de 3.000 asistentes al evento.

Entre ellos, además de miembros de la academia y de la profesión cinematográfica, estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Óscar López, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Gaza vuelve a estar en el foco

La tragedia de Gaza ha vuelto a ser el principal foco de atención política, como ya lo fuera hace un año. Así, se han visto numerosas insignias en recuerdo a Palestina en los trajes de los asistentes a la gala, desde sus presentadores, Rigoberta Bandini y Luis Tosar, que han conducido con complicidad y humor la gala, a Susan Sarandon.

Así, la actriz estadounidense, que ha levantado a todo el auditorio, se ha emocionado al ensalzar la "lucidez moral" de España en el conflicto de Gaza y ha apelado a mirar el futuro con esperanza y a poner en el centro valores como la bondad, la valentía o la compasión. "Tener esperanza en tiempos difíciles no solo es una actitud romántica ni ligera, se sostiene en verdades esenciales", ha dicho la intérprete de 'Thelma y Louise' parafraseando al historiador estadounidense Howard Zinn.

