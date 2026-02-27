Desde Honda señalan a Newey por los problemas del coche de Alonso: "Cambió todo lo que habíamos hecho"

Varios de los miembros más importantes del equipo de Sakura enfocado al motor F1 del AMR26 han destacado las incongruencias entre su motor y el chásis diseñado por el jefe de equipo de Aston Martin.

Los problemas de Aston Martin en los test de Bahréin dieron una imagen muy negativa del nuevo motor Hondapara Fernando Alonso y Lance Stroll. Desde Silverstone se dio a conocer que la marca japonesa no había llegado a tiempo con el desarrollo del motor. Y ahora en Sakura, señalan nada más y nada menos que a Adrian Newey.

Como confirmó hace unas semanas el genio británico, el AMR26 comenzó su desarrollo más tarde que el resto de equipos del 'paddock', concretamente "cuatro meses". O incluso pudo ser más tiempo en palabras de Satoshi Tsunoda, director general del proyecto de F1 de Honda.

"Desde que Newey se incorporó a Aston Martin en marzo de 2025, casi todo lo que hemos hecho hasta ahora ha cambiado. No hemos cambiado la estructura del motor, por supuesto, pero todo lo demás, incluido el equipo periférico y su fijación a la carrocería, sí ha cambiado", como explicaba el japonés.

Tsunoda también comentó una situación vivida en enero durante la conferencia de prensa de lanzamiento de la nueva asociación del equipo de Fórmula 1 Honda x Aston Martin Aramco 2026. En aquella cita, Newey habría pedido a Honda que revertieran todo el sistema de baterías obligándoles a empezar de cero, a pesar del poco tiempo restante: "¿No pueden hacerlo así?", y se nos acababa el tiempo...".

Precisamente esa batería fue la que les dejó fuera de Barcelona y posteriormente falló en Bahréin provocando la parada del coche de Fernando Alonso a las pocas vueltas de salir a pista. El director general de HRC lo ha comentado en una rueda de prensa de la corporación japonesa.

"Más que un fallo de diseño en la batería en sí, intervinieron múltiples factores... incluyendo cambios en las especificaciones de la unidad de potencia debido a cambios en la normativa, y la combinación con el chasis", aclaraba Ikuo Takeishi, recalcando sus discrepancias con el trabajo en el diseño de Newey, que provocaba "vibraciones anormalesque dañaron la batería".

Todo un escenario cargado de incertidumbre el que está planteando el eje Sakura-Silverstone en estas últimas semanas de preparación de la temporada 2026. Aunque sin duda, tanto en Aston Martin como en Honda trabajan a fondo para garantizarle a Fernando el mejor coche posible: "Es importante continuar el desarrollo sin parar".