Final de infarto en Moto3: la victoria se decide entre dos españoles por... ¡tres milésimas!

David Almansa y Máximo Quiles se la jugaron literalmente hasta el último segundo dejando una de las imágenes de la temporada en Moto3

El arranque de temporada de Moto3 ha dejado uno de los momentos de la temporada sin duda. Se trata de una situación límite sobre la línea de meta. David Almansa y Máximo Quiles protagonizaron el lance que se decidió por tres milésimas de segundo, que le concedieron al manchego su primer triunfo en el Mundial de Motociclismo.

El final fue de infarto. El murciano había superado a Almansa en la última vuelta, después de seguirle de cerca durante un largo tramo. Sin embargo, un último acelerón permitió al piloto de Liqui Moly Dynavolt Intact GP ponerse en paralelo con su rival y llegar a la línea de cuadros casi al mismo tiempo, haciendo necesaria la 'Photo Finish'.

Menos de una décima después, el hispano-argentino Valentín Perrone cerraba el podio en Burinam. Seguido de Álvaro Carpe, Veda Pratama y Adrián Fernández, hermano del piloto de MotoGP, Raúl Fernández.

Una situación extrema y muy difícil de ver. Una prueba más del nivel que existe en las categorías inferiores de motociclismo y de las imágenes espectaculares que dejan las futuras promesas del motor.