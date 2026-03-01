Ahora

Espectaular

La genialidad de Márquez ante Acosta y Jorge Martin en su peor momento del GP de Tailandia

El de Cervera, vueltas antes de abandonar, dejó un adelantamiento espectacular con el que se deshizo de Acosta y Jorge Martín en cuestión de unos pocos metros. Tremendo.

Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martin Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martin Redes

Marc Márquez ha tenido un Gran Premio de Tailandia algo complicado. El vigente campeón del mundo no ha podido conseguir la victoria en la carrera del domingo. De hecho, no ha podido ni terminar la carrera debido a un 'pinchazo' que ha sufrido cuando luchaba por el podio.

Quedaban poco menos de cinco vueltas y Marc se acercaba con velocidad a Pedro Acosta y Raúl Fernández, tercero y segundo respectivamente. Sin embargo, en una curva, el de Cervera se fue largo y terminó 'pinchando' en su rueda trasera. Una acción que acabó por completo con sus opciones de podio.

Por ritmo, Marc hubiera podido optar a quedar entre los tres primeros. De hecho, dejó muestras de gran pilotaje unas vueltas antes de abandonar. Cuando rodaba quinto, superó en un solo adelantamiento a Jorge Martín, que estaba y cuarto, y a Pedro Acosta, que marcaba el podio.

La acción fue memorable y llegó cuando parecía que Márquez peor lo estaba pasando en la carrera. Ese adelantamiento le dio confianza para volver a coger ritmo para intentar asaltar las posiciones de arriba. El abandono impidió un gran resultado del ilerdense en la primera carrera de la temporada pero no evitó que Marc volviera a dejar patente su talento sobre la moto.

