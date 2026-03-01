Los efectos económicos del ataque a Irán: sube el petróleo, el peligro con las desalinizadoras y el riesgo en los fertilizantes

Los detalles El ataque de EEUU e Israel, al haberse ejecutado en fin de semana, ha pillado a los mercados cerrados, pero los expertos empiezan a apuntar a las primeras consecuencias que ocurrirán cuando abran este lunes.

Estados Unidos e Israel han ejecutado este sábado un ataque conjunto contra Irán que ha acabado con la vida de tres altos cargos iraníes, entre los que se encuentra el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Ahora bien, además de las obvias, esta ofensiva tiene unas consecuencias económicas evidentes.

La ofensiva se ha realizado en fin de semana, por lo que ha pillado a los mercados mundiales cerrados, pero los expertos ya empiezan a apuntar a los efectos económicos que se producirán. El primero de ellos será el descenso del PIB de los países implicados. Sin ir más lejos, en el ataque de junio, Israel perdió un 1,1% en un conflicto bélico que duró 12 días. En esta ocasión, se podrían sumar los países en los existen bases militares estadounidenses, como Bahréin o Qatar, que ya han sufrido ataques y han cerrado su espacio aéreo.

Otra de las consecuencias es la subida del petróleo. El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20% de la producción mundial de crudo y de gas. Con Irán controlándolo, afectará al precio del barril.

El precio del barril de petróleo Brent cerró el viernes en 73 dólares, aunque los expertos ya apuntan que rápidamente subirá el lunes a los 80 dólares e incluso las previsiones más negativas apuntan que podría duplicar su precio. Precisamente, los países exportadores y productores de petróleo, agrupados en la OPEC+, tienen previsto reunirse este domingo.

Como suele ser habitual, el oro también ha subido considerablemente tras el ataque y el precio de la onza ha ascendido por encima de los 5.300 dólares. En cambio, el mercado de criptomonedas ha reaccionado con ventas agresivas que han provocado un desplome del bitcoin hasta el entorno de los 63.000 dólares, lo que supone un 5,6 % de caída en las últimas 24 horas.

Los otros factores

En Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez también ha alertado de diferentes consecuencias del ataque. La primera es sobre las desalinizadoras. "La mayor vulnerabilidad de los árabes no es el petróleo, son las desalinizadoras de las que dependen las fuentes de agua de los países del golfo", ha señalado alertando que un ataque contra ellas pondría en jaque el agua potable en toda la región.

Por otro lado, el director de 'The Political Room' ha apuntado que "Irán tiene un papel muy importante en la exportación de fertilizantes". Aunque muchos de ellos pasan después por Turquía antes de ser enviados a diferentes puntos, como España, ha alertado de que este conflicto "va a tener efectos sobre la producción agrícola".

