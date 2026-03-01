Debacle Márquez en Tailandia: Álex se fue al suelo en la misma vuelta que Marc abandonó

Los hermanos sumaron un estrepitoso 'cero' en la carrera de domingo celebrada en Burinam. Ninguno de los dos tuvo buena suerte en una prueba para olvidar.

Los Márquez llegaba a Tailandia con el cartel de favoritos a estrenar la temporada con victoria. Sin embargo, han tenido un fin de semana casi para olvidar en términos de resultados. Es cierto que Marc cosechó un gran segundo puesto en la 'sprint' pero su abandono en la carrera de domingo lo ha 'empañado'.

Álex, por su parte, no ha conseguido suma ningún punto en ninguna de las dos pruebas. Fue undécimo en la 'sprint' debido a un lance con Di Giannatonio que le alejó de las posiciones de arriba y ha terminado abandonando en la carrera de domingo.

El de Gresini se ha ido al suelo en la misma vuelta que Marc certificaba su abandono tras pinchar su neumático trasero. Por fortuna, el incidente no ha sido grave y Álex ha podido abandonar el circuito por su propio pie sin, en principio, daños físicos.

El comienzo de temporada de los hermanos ha sido cuanto menos llamativo. El campeón y subcampeón de MotoGP de 2025 firmar un inicio de año con algunas dudas aunque, con el paso de las carrera, parece impensable que los Márquez no terminen estando arriba en la clasificación