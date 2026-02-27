Stoffel Vandoorne, piloto de Aston Martin, desvela el mensaje que han recibido de Adrian Newey

El piloto probador de Aston Martin cuenta en 'Jugones' qué es lo que transmite Adrian Newey después de los test de pretemporada de Bahréin.

Aston Martin ha empezado con el pie izquierdo en las nuevas normas de la Fórmula 1. Estará en el fondo de la parrilla, al menos en las primeras carreras. Se sufrirá en Australia, donde arranca el campeonato en apenas dos semanas.

Stoffel Vandoorne, piloto de Aston Martin, ha contado en 'Jugones' cuál es el mensaje que les ha transmitido Adrian Newey, el responsable del diseño del coche: "Newey resumió que primero das un paso atrás para luego avanzar y ahí es donde estamos ahora".

"Es obvio que no ha sido el inicio que queríamos de temporada", confiesa el tercer piloto por detrás de Fernando Alonso y de Lance Stroll.

Pide paciencia: "No estamos al nivel que queremos. Es el primer coche de Adrian aquí y es un gran reto con un gran impacto".

Aston Martin y Honda ya trabajan a contrarreloj para solucionar algunos problemas de cara al Gran Premio de Australia. El desarrollo durante la temporada será fundamental para ir escalando posiciones.