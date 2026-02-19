Ahora

"Le diría que me invite a..."

Onésimo le confiesa a Pedrerol en 'El Cafelito' qué haría con Vinicius

El exjugador y entrenador afirma que querría tener un cara a cara con el brasileño: "Me haría caso".

onésimo

En el segundo adelanto del nuevo episodio de 'El Cafelito' con Onésimo después de que este miércoles hablara sobre las diferencias entre Real Madrid y Barcelona, el vallisoletano se centra en Vinicius.

"¿Qué consejo le darías a Vinicius?", le plantea Josep Pedrerol al exjugador y entrenador.

"Le diría que me invite a comer un día. Me gustaría hablar con él", replica en primera instancia Onésimo.

Es más, considera que tienen personalidades similares: "Veo muchas similitudes con lo que a mi me pasaba. Cuando me cambiaban... era de Vinicius para arriba".

"Creo que me haría caso porque lo he pasado", añade el vallisoletano ante la atenta mirada de Pedrerol. El capítulo, ya disponible en todas las plataformas.

Las 6 de laSexta

  1. La policía británica detiene al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con el caso Epstein
  2. "Oye, que soy el DAO": el audio de la violación que la víctima aporta en su querella por agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional
  3. Rufián pide "orden" a la izquierda y "generosidad" para ganar a Vox: programas comunes, acción por provincias y un "grupo interparlamentario común"
  4. El Ejército de EEUU, preparado para un ataque contra Irán este mismo fin de semana a la espera de la decisión de Trump
  5. Vox suspende de militancia a Ortega Smith tras negarse a ser destituido como portavoz
  6. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial