Onésimo le confiesa a Pedrerol en 'El Cafelito' qué haría con Vinicius

El exjugador y entrenador afirma que querría tener un cara a cara con el brasileño: "Me haría caso".

"Le diría que me invite a..."

En el segundo adelanto del nuevo episodio de 'El Cafelito' con Onésimo después de que este miércoles hablara sobre las diferencias entre Real Madrid y Barcelona, el vallisoletano se centra en Vinicius.

"¿Qué consejo le darías a Vinicius?", le plantea Josep Pedrerol al exjugador y entrenador.

"Le diría que me invite a comer un día. Me gustaría hablar con él", replica en primera instancia Onésimo.

Es más, considera que tienen personalidades similares: "Veo muchas similitudes con lo que a mi me pasaba. Cuando me cambiaban... era de Vinicius para arriba".

"Creo que me haría caso porque lo he pasado", añade el vallisoletano ante la atenta mirada de Pedrerol. El capítulo, ya disponible en todas las plataformas.