Russell señala a Verstappen por la salida de Horner de Red Bull: "Mucho poder..."

El piloto de Mercedes cree que Jos y Max Verstappen, padre e hijo, fueron los responsables del despido de Christian Horner.

Red Bull despidió a Christian Horner como jefe de equipo al finalizar el pasado curso. Un despido fulminante. Y se buscan responsables. George Russell, de Mercedes, tiene claro que los 'culpables' de esa salida fueron los Verstappen, padre e hijo, Jos y Max.

Esto ha dicho Russell en 'Netflix': "Los Verstappen claramente tienen mucho poder en ese equipo. Les gusta mucho manipular las situaciones".

"Por alguna razón, no les gusta Horner y están intentando sacarlo. Me pregunto si todo esto (el rumor sobre la llegada de Verstappen a Mercedes) es una especie de juego y un revuelo, intentando presionar a Red Bull, para que sólo continúe allí si Christian se va", dice Russell.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de Russell, Horner ya ha señalado directamente a Helmut Marko como el responsable de su despido, sacando a los Verstappen de la ecuación.

Max tiene contrato hasta 2028, pero con cláusulas de salida. Se podría marchar si el rendimiento no es el esperado. Pero Red Bull parece haber hecho los deberes este invierno y sí estarían en condiciones de luchar con los mejores en las nuevas normas de la Fórmula 1.