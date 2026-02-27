Honda desvela los problemas del Aston Martin de Fernando Alonso

Koji Watanabe y otros miembros de HRC han convocado una rueda de prensa en la que han dado a conocer cuáles son los problemas del AMR26 y cómo los afrontan tanto desde Sakura como en Silverstone.

En Aston Martin continúan los problemas evidenciados durante el transcurso de la pretemporada 2026. En Honda F1 han convocado una rueda de prensa urgente donde su director, Koji Watanabe ha comentado el estado del motor del coche de Fernando Alonso.

Las expectativas son muy altas, sin embargo las pruebas están siendo muy desalentadoras. "Las cosas no salieron como se esperaba... Las pruebas de pretemporada fueron extremadamente duras para nosotros. No pudimos alcanzar el rendimiento que esperábamos, y reconocemos que se han detectado varios problemas", aclaraba Watanabe, sobre las decepciones de Barcelona y Bahréin.

En la conferencia, el director general Ikuo Takeishi comentó los problemas de la unidad de potencia: "Observamos vibraciones inusuales durante las pruebas. Esto podría haber causado daños en el sistema de batería... intervinieron múltiples factores". Y aunque la cita marcada es Australia, Takeishi afirma: "No puedo decir con certeza cuánto tiempo llevará, pero estamos totalmente comprometidos con la victoria".

Sin embargo, el japonés afirma que "el problema está identificado" y que en Honda trabajan ya "en cambios tanto en el motor como en el coche, de cara a Melbourne". Además, en Sakura, la comunicación con Silverstone sería muy fluida: "Estamos intercambiando opiniones francamente con nuestros socios y trabajando como un solo equipo, más estrechamente que nunca para encontrar soluciones. La situación no es fácil, pero no tenemos intención de rendirnos".

Concluía Watanabe subrayando la oportunidad de trabajar con el equipo de Alonso: "Poder trabajar oficialmente con Aston Martin es un gran reto y precisamente por eso creemos que vale la pena asumirlo".