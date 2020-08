Fernando Alonso ya piensa en Fórmula 1. Tras su tercera experiencia en las 500 Millas de Indianápolis, el piloto asturiano de Renault luce ya el rombo tanto en su pecho como en su cabeza, y ya está pensando en cuándo subirse al monoplaza amarillo.

Eso será en 2021, pero mientras, en 2020, el bicampeón del mundo va a pasar un buen rato en la fábrica de Enstone y también en las pistas. En el asfalto. En las carreras. En un ambiente que le encanta y al que regresará al menos por dos años con el mono y al volante de un monoplaza en la F1.

De momento, el GP de San Marino podría ser un lugar en el que el que Alonso se deje caer: "Me gustaría acercarme a Imola. Es una pista que me encanta y tengo muy buenos recuerdos allí. Es una zona que me encanta".

Los recuerdos a los que se refiere son, sobre todo, a la victoria sobre Michael Schumacher en 2005. Fue, además, el año de su primer Mundial de F1 con Renault, un coche que aguantó las acometidas del Ferrari del Kaiser durante bastantes vueltas para triunfar en San Marino. Muchos ven esa carrera como el cambio de ciclo en la Fórmula 1.

Donde sí estará al cien por cien, según dice, es en Abu Dabi: "Sí, estaré. Es la última carrera del año y siempre hay un buen clima en diciembre".

Y es que Fernando está ya con la mente en la Fórmula 1. Alonso regresará en 2021 a su casa, a Renault, con el objetivo de pelear por el título en 2022 cuando cambie la reglamentación.

Sabe que el próximo curso será muy parecido a este, aunque los franceses han dado un paso hacia adelante aprovechando también los cinco o seis hacia atrás que han dado en, por ejemplo, Ferrari.

El tiempo que esté Alonso en la F1 depende de él. Dos años van a ser mínimo, y luego ya podría estar incluso hasta 2025.

