Fernando Alonso ya piensa en la Fórmula 1 y su próximo reto con Renault. Tras completar las 500 Millas de Indianápolis, descansará algunos días y después se pondrá manos a la obra para preparar junto al equipo galo el monoplaza de 2021.

Y aprovechando ese descanso, respondió en Instagram a las preguntas de los aficionados. Un directo en el que también contestó a todos aquellos que le critican haga lo que haga.

"Cuando gano es que el campeonato estaba hecho para mí y es que hay demasiados intereses como para que Alonso gane. Es algo con lo que tengo que vivir, Antes me afectaba, pero ahora lo tomo con calma y me hace gracia. Cuando sale mal, es que te han vetado y ya se sabía y cuando sale algo bien te lo han regalado", afirma el asturiano.

"Los que hablan tanto, que sólo se pongan el casco y salgan a correr una vez en Indy, sin objetivos ni nada. Cuando veamos eso en mucha gente de los que hablan, tendrán razón", les desafió.

Asimismo, detalló su estrategia con Arrow McLaren SP en las 500 Millas al tener que partir tan atrás en la parrilla: "Saliendo tan atrás, al no tener el ritmo necesario con los motores Chevy, la idea de la carrera era quedarnos atrás. Estar ahorrando gasolina en el puesto 20 o por allí, como hicimos y a partir de la vuelta 100 atacar".

"No sé muy bien el ritmo real que tenía el coche en realidad coche, porque fue una carrera anónima, donde pensábamos estar. A partir vuelta 100, el coche no engranaba la primera y cambiamos el volante a ver si eran las levas. Luego, al empujar el coche para salir vimos lo que era, perdimos una vuelta y se acabó", detalló el piloto asturiano, que no ha podido lograr su gran sueño de la Triple Corona en este 2020. Habrá más oportunidades en el futuro.