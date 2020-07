Fernando Alonso tiene entre ceja y ceja volver a ganar en la Fórmula 1. Volver a lograr victorias, podios y, por qué no, hacerse con su tercer Mundial. Para ello se ha ido a Renault, una escudería que ahora está lejos de todo eso, pero con los que tiene un plan para obtener sus objetivos.

Así lo ha desvelado Cyril Abiteboul, jefe del equipo, en declaraciones para 'The Race.com'. "Chicos, olvidaos de 2021", confesó el mandamás de los franceses sobre la idea de Fernando Alonso.

"Prácticamente no tiene interés en 2021. Correrá aquí ese año, pero él nos dice que nos olvidemos. Para él todo se trata de 2022 y es lo importante", afirma Abiteboul.

Luego, matizó sus palabras: "No es que no lo vayamos a hacer bien, pero la clave es 2022. Esta forma de pensar, de preparar el éxito sacrificando alguna temporada, ya ha sucedido antes en la F1. Es una filosofía que me es muy útil como gestor".

"Fernando conoce a la perfección la F1, tanto dentro como fuera de la pista. Tiene una habilidad para diseñar planes y estrategias. No solo para un equipo, sino para todo el programa de la F1", contó Abiteboul.

Lo cierto es que las grandes esperanzas de Renault están en 2022, cuando habrá un cambio de reglas que pondrá de nuevo al piloto en el foco de la Fórmula 1. Además, el límite presupuestario debería igualar, a priori, a todas las escuderías.

El pasado año, Renault no dio el salto que se esperaba y fueron superados en el Mundial de constructores por McLaren. A pesar del avance que parecen haber dado en este 2020, siguen lejos de los más grandes y tampoco lideran la zona media de la parrilla.