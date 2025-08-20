Cientos de personas piden en Valladolid la dimisión de Mañueco y Quiñones: "Si no saben, que otro tome el mando"

¿Qué han dicho? Han denunciado la falta de medios en la lucha contra el fuego y las condiciones laborales de quienes batallan contra él, así como la petición del nivel 3 para que sea el Gobierno central quien asuma el mando.

Tras las protestas protagonizadas estos días en varias ciudades de la provincia de León (Ponferrada, Astorga y La Bañeza), en esta ocasión han sido las calles de Valladolid las que, la tarde de este miércoles, 20 de agosto, han pedido la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, por su gestión de los incendios forestales en León y Zamora. Las manifestaciones, que han reunido a cientos de personas, denuncian la falta de medios y condiciones laborales en la lucha contra el fuego, pidiendo un operativo antiincendios público durante todo el año.

También han exigido el cese de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: "Ese señor, en cualquier empresa, tendría que estar en la puñetera calle", criticaba un ciudadano.

En la capital vallisoletana, varios cientos de personas han recorrido las calles del centro al grito de "Mañueco y Quiñones, dimisión" y denunciando la falta de medios en la lucha contra el fuego y las condiciones laborales de quienes batallan contra él, así como la petición del nivel 3 para que sea el Gobierno central quien asuma el mando de la gestión y no el autonómico, que es quien tiene las competencias.

Asimismo, los ciudadanos han reclamado un operativo antiincendios público que funcione todo el año. Los manifestantes insisten, sobre todo, en la falta de planificación y en la prevención de estos fuegos. "Si usted no sabe, pida el nivel 3 y que alguien tome el mando", manifestaba una ciudadana en Valladolid. "No sé para qué queremos las comunidades autónomas si al final las culpas van siempre al mismo", señalaba otra.

También culpan a las políticas aplicadas por el PP durante los últimos años: "Esto de los fuegos es la punta del iceberg de las políticas de la Junta de Castilla y León", criticaba un vecino durante la protesta, en la que han participado también partidos políticos, organizaciones y sindicatos.

La marcha ha partido desde la plaza de la Fuente Dorada, en el centro de Valladolid, con numerosos carteles portados por ciudadanos que demandan una mejor gestión, al igual que ya reclamaron con protestas similares en los últimos días en León y La Bañeza.

También en las ciudades de Soria y Burgos se han producido protestas contra el Gobierno de Mañueco y para este jueves hay convocada una nueva concentración en Ponferrada.

En la comunidad, hay aún 25 fuegos activos, siete de ellos todavía de nivel 2.