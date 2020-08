Fernando Alonso ya piensa en Fórmula 1. El piloto de Renault, que vuelve a casa en 2021 tras dos años de ausencia del Gran Circo, ha compartido en una charla en Instagram sus impresiones del futuro de la competición... y también sobre cuánto durará su retorno a la F1.

"Dos años mínimo, y luego quizá corro uno, dos o tres más. O lo dejo en 2022. No lo sé. Tras eso ya pensaré en qué hacer y en la siguiente categoría en la que compita", afirmó el asturiano.

Pero estará, mínimo, hasta 2022, que es cuando empezará la 'fiesta' según él: "En 2021 los coches serán una evolución de estos de 2020. Lo que vemos cada fin de semana lo veremos hasta dentro de dos años. Así es este deporte. Pasaba cuando me fui en 2018, pero el año que viene será una buena preparación".

"Es mejor esto que estar tres años fuera, así me integro ahora al equipo y ayudo al desarrollo del coche. No hay objetivos en 2021. En otro equipo quizá no tendrían tantas ganas de verme, pero en Renault... la gente está con ganas", cuenta Fernando.

Alonso admite que este año le ha venido bien a nivel personal: "No he vivido algo así desde los 13 años. Poder tener seis o siete meses en casa para pasear, conocer una montaña nueva, escaparme un fin de semana... son cosas que son básicas y que no he hecho nunca. He recargado baterías y estoy listo para volver".

Fernando también habló de la situación de Vettel: "El Ferrari es difícil y no es una situación sencilla. Con un error puntual, en otros años en los que luchaban por el Mundial, se podía recuperar rápido en otras carreras".

"Este año luchan por entrar en Q3. Por mi experiencia, correr en Ferrari es algo inigualable, y es para toda la vida. Ser piloto de Ferrari es fantástico", reconoce Alonso.

También habla sobre Bottas y sobre el mono negro del que se queja: "No creo que tenga influencia alguna cuando estas en el coche... el color no afecta a cómo sudas".

