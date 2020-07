Fernando Alonso está de vuelta a la F1. Y lo está con Renault, con el equipo en el que tanto él como la propia escudería vivieron sus mejores años dentro del Gran Circo. Y es que, con el regreso del asturiano a la marca francesa, se puede decir eso de 'el hijo pródigo ha vuelto'.

Porque dos Mundiales de pilotos y de constructores tienen tanto uno como otro. Dos que lograron, claro está, de la mano. Fueron en los años 2005 y 2006 cuando un Alonso que por aquel entonces contaba con 24 y 25 primaveras se impuso primero a Raikkonen y luego a Schumacher para celebrar sus dos títulos.

Y, por ende, los dos títulos de una marca que no ve tan siquiera un triunfo en carrera desde que Alonso se marchase. Corría 2008, en la segunda etapa de Fernando en Renault, cuando se impuso primero en Singapur en la prueba del famoso, por desgracia, accidente de Nelsinho Piquet y después en Japón.

Más de la mitad de sus victorias, en Renault

Su primera vez juntos llegó en la mítica prueba de Hungría 2003, cuando un Alonso de apenas 22 años se hizo con la pole y el triunfo por delante de Kimi Raikkonen y de Juan Pablo Montoya. Fue la primera, pero no la última.

Fernando Alonso, en su carrera deportiva en la F1, siguió ganando hasta obtener un total de 32 triunfos en la más exigente competición de monoplazas del mundo. De todos ellos, 17 fueron con un Renault. Y Renault, en su historia como fabricante en la F1 y según datos de la web oficial, ha obtenido 20 victorias.

Así que sí, sin duda se puede decir eso de que 'el hijo pródigo ha vuelto a casa'. Porque la pareja formada por Fernando Alonso y por Renault ha dejado en ambos sus mejores datos dentro de la Fórmula 1. Y también imágenes completamente inolvidables para todo amante del motor y para, claro está, el automovilismo español.

El chaval que acabó con la era Schumacher

No solo porque fuese un joven chaval de Asturias el que puso fin al hasta entonces imbatible reinado de Ferrari y de Michael Schumacher, sino porque además lo hizo en un cara a cara tremendo que tuvo su mayor expresión en San Marino 2005. Ahí es cuando, simbólica e incluso quizá realmente, se produjo el cambio de ciclo en la F1.

OFFICIAL NEWS

🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.

👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN