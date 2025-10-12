Comienza a entrar la ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto tras el acuerdo de alto al fuego

Los detalles Según los medios egipcios, cientos de camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar en el enclave palestino y se espera que a lo largo del día entren unos 400 vehículos cargados de provisiones.

Este domingo, cientos de camiones con ayuda humanitaria han comenzado a ingresar a la Franja de Gaza desde Egipto, en el marco del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, aunque en menor cantidad de lo pactado inicialmente. Según Al Qahera News, largas filas de camiones esperan en Rafah para acceder a Gaza a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, aún bajo control israelí. Se prevé que unos 400 camiones ingresen hoy, lejos de los 600 acordados. Esta es la mayor cantidad de ayuda que ha llegado al enclave palestino desde el inicio de la crisis.

