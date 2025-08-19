¿Se está hartando Ferrari de Lewis Hamilton? "El mensaje que transmite solo empeora las cosas"

Frederic Vasseur se ha mostrado crítico con los pensamientos derrotistas del heptacampeón por los malos resultados cosechados en las últimas carreras.

El 'team principal' de Ferrari, Frederic Vasseur, ha cargado contra Lewis Hamilton por su visión derrotista de sí mismo ante la incapacidad de superar a Charles Leclerc y por la falta de prestaciones en el coche: "No es para tanto. El mensaje que transmite solo empeora las cosas".

Bien es cierto que el dirigente francés ha matizado su crítica: "Normalmente solo es así de extremo con la prensa. Para cuando llega a la sala de prensa, suele haberse calmado de nuevo. Es su forma de ser. Para mí, no es un drama. Exige mucho a los demás, pero también a sí mismo".

Vasseur ha asegurado que puede lidiar con eso, pero es consciente de que en Hungría se pasaron unos límites. El francés ha aconsejado al heptacampeón: "Que mantenga la calma. Que no deje que cosas como lo de Budapest lo desanimen. A veces es demasiado duro con el coche, a veces consigo mismo".

"Quiere sacar el máximo provecho de sí mismo y de todos en el equipo. Hay que calmarlo y explicarle que en la Q2 estaba a solo una décima del piloto que luego consiguió la 'pole position'", ha justificado de esta forma el dirigente francés la actuación de Hamilton en Hungaroring.

Además, ha aseverado que el expiloto de Mercedes sobredimensiona algunas situaciones: "Lewis a veces exagera los problemas que ve en su coche. El equipo, como es natural, quiere reaccionar, y todos se aprovechan del problema".

La exigencia del inglés le ha recordado a otro competidor de la actual parrilla de F1 con el que trabajó en categorías inferiores: "Nico Hülkenberg era igual cuando pilotó para mí en Fórmula 3. Exigía muchísimo al equipo".