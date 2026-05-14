Un expiloto de F1 confiesa el aspecto más inesperado de Verstappen y Hamilton: "Mentalmente..."

Jenson Button, campeón del mundo en 2009, ha destapado uno de los secretos ocultos de los pilotos, por el cual sufren mentalmente hasta el punto de abandonar su carrera como profesional.

Llegar a ser piloto de Fórmula 1 no es pan comido. Muchos de los aspirantes a correr en el 'Grand Prix' se quedan a las puertas o no consiguen llegar debido a la presión a la que les somete el deporte. Múltiples pruebas, temporadas largas y la posibilidad de tener un accidente o no cumplir tu cometido merma la mentalidad de muchos, incluso a campeones del mundo.

Jenson Button es un reconocido expiloto de la F1 y campeón en 2009. El británico logró su primer y único título con Brawn GP de forma inesperada y en contra de todos los pronósticos. Sin embargo, también estuvo sometido a mucha presión en los años posteriores. "Como conductores, tenemos defectos. Somos inseguros, y eso le pasa a cualquier conductor", asegura Button en el podcast 'Beyond the Grid'.

La responsabilidad que hereda un piloto al ganar un campeonato puede llegar a agotarle mentalmente hasta el punto de decidir retirarse. A pesar de que Button corrió durante más años, este ha confesado la presión que sufren otros campeones en activo.

Concretamente, el expiloto se ha referido a Lewis Hamilton y Max Verstappen, pilotos con más mundiales en activo. "Cuando escuché a Lewis Hamilton por la radio el año pasado en Ferrari, cuando hizo una pregunta y no le respondieron, pensó: '¿He hecho algo mal?'. Es como si fueras siete veces campeón del mundo. La confianza que deberías tener es enorme. Pero las inseguridades se cuelan", cuenta el británico.

Al ser preguntado por el piloto de Red Bull, Button también cree que cuenta con inseguridades. "Sí, sigo pensando que hay cierta inseguridad ahí. Te olvidas de lo que has logrado y solo piensas en la última sesión. Piensas: 'No soy lo suficientemente bueno. Estuve dos décimas por detrás de mi compañero de equipo'", añade.

"Lo consideramos una debilidad"

Además, Button ha incidido en el gran número de pilotos que abandona su sueño de competir en la Fórmula 1 por la presión que padecen. "Es una locura, y la presión a la que te sometes es enorme, y por eso ves a tantos pilotos fracasar en este deporte, a pesar de tener talento. Mentalmente, están en un estado muy oscuro", destaca.

Por último, el británico asegura que, pese a poder ganar un título, el hecho de ganar pocas carreras lo ven como "una debilidad". "Se reduce a que pierdes más de lo que ganas. En la F1, corrí en 300 grandes premios y gané 15. ¡Quince! 15. Así que perdí 285 carreras. Y lo he oído de muchos pilotos. Lo consideramos una debilidad, así que no hablamos de ello", concluye Button.

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