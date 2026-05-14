Alex Márquez actualiza el estado de Marc: "Otras veces le he visto más jodido"

El piloto de Gresini asegura que su hermano está "más animado y más positivo": "Ya tiene ganas de volver".

Marc Márquez pasó por el quirófano para una doble intervención: en el hombro para retirarle un tornillo que le tocaba el nervio y en el pie. No estará este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña.

Su hermano Alex, precisamente desde Montmeló, ha actualizado su estado y ha dado muy buenas noticias: "Está más animado, más positivo y con ganas de volver, como es el ADN de Marc".

"Lo he visto más jodido otras veces. Al final esto ha sido una piedra en el camino. Como él dijo ya tenia programada la cirugía después de este gran premio y se le juntó lo del pie, pero al final le he visto muchas veces bastante peor. Sobre todo en la época de 2020, 2022, que fue muy duro", explica en 'DAZN' el piloto de Gresini.

Marc estaba muy afectado en Le Mans. Incluso se le saltaron las lágrimas al comunicarle al equipo que debía pasar otra vez por el quirófano.

Y Alex reconoce que ha sido duro para él: "Es verdad que después de recibir el golpe siempre es duro, pero está con ganas de volver".

No estará en Cataluña este fin de semana, pero su objetivo sería reaparecer en Mugello el fin de semana del 31 de mayo.

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