Josep Pedrerol desvela cómo está Florentino Pérez antes de su entrevista en laSexta: "Hoy ha tenido gente alrededor que le ha dicho lo que estaba bien y mal"

Josep Pedrerol adelanta detalles en Más Vale Tarde de su entrevista exclusiva a Florentino Pérez esta noche en laSexta y reflexiona sobre la comentada rueda de prensa del presidente del Real Madrid.

Josep Pedrerol visita el plató de Más Vale Tarde para hablar de su entrevista exclusiva con Florentino Pérez que emitirá laSexta esta noche a las 21:00 horas.

"Yo quiero saber cómo está", afirma el presentador de Jugones y El Chiringuito, que asegura que ayer al presidente del Real Madrid "le descolocó el artículo en el que se publicaba textualmente: 'Estoy cansado'". "Me parece que la campaña contra él y contra su imagen ha provocado esa reacción", comenta Pedrerol, que sostiene que Florentino "empezó muy tenso y luego se relajó demasiado".

"Hoy ha tenido gente alrededor que le ha dicho lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal", apunta Pedrerol, para el que "hemos visto a un Florentino distinto, que es bastante de verdad. No está lejos su personalidad".

Pedrerol cree que Florentino Pérez "se desmarcó ayer. Dejó de ser en momentos el presidente del Madrid y pasó a ser el Florentino persona, el que siente y padece, el que critica y se cabrea con lo que dicen los medios de comunicación". Sin embargo, considera que "se equivocó señalando a periodistas. No puede hacer eso, aunque lo piense".

"¿Y por qué la urgencia de la entrevista de hoy? ¿Está esto relacionado con que mañana hay partido en el Santiago Bernabéu y está temeroso de la reacción que los socios y aficionados del Real Madrid?", le pregunta Iñaki López. Pedrerol afirma que "el cántico de 'Florentino, dimisión' no tiene sentido" tras la convocatoria de elecciones y que quizá la entrevista "le hace falta para que veamos a Florentino más tranquilo".

Respecto a la falta de autocrítica, el periodista señala que la afición del Madrid "esperaba que ilusionara deportivamente y reconociera que ha sido un año en blanco o dos en blanco y que eso en el Madrid no puede pasar eso". Sin embargo, cree que lo que el presidente blanco lo que realmente quería era dejar un "titular distinto", el de que "no dimito porque me lo pidan, pero convoco elecciones" y que "el Madrid no es de la prensa, sino de los socios".

Pedrerol también preguntará a Florentino sobre una posible querella del Barça tras su alusiones al 'caso Negreira', según el presentador de El Chiringuito "lo más duro que se ha dicho" de este asunto.

Respecto a una candidatura alternativa a las elecciones en el Real Madrid, Pedrerol no tiene claro "si llega a tiempo", pues "seguramente el proceso empezará mañana y son diez días para presentar los avales". Si esto no ocurriera, señala, serían "cuatro años más de Florentino Pérez". "Sería muy bueno, yo le veo más fuerte que nunca", indica.

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